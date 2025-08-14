Chevalier sous pression à cause de Donnarumma : Boulette au PSG, l'annonce de Riolo que personne n'a vu venir !

Pas totalement satisfait par le profil de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a vu la direction du PSG lui offrir Lucas Chevalier. D'après Daniel Riolo, l'international français était sous pression lors de la Supercoupe d'Europe, mais il s'en est bien sorti face à Tottenham. Si Lucas Chevalier a fait une boulette en plein match, le journaliste ne lui en tient pas rigueur, et ce, parce qu'il s'est rattrapé lors de la séance des tirs au but.
Si Gianluigi Donnarumma a été l'un des grands artisans du premier sacre en Ligue des Champions, le PSG a tout de même décidé de changer de gardien lors de ce mercato estival. Ayant décidé de se séparer de son numéro 1, le club de la capitale a offert Lucas Chevalier à Luis Enrique.
Riolo félicite Chevalier pour sa première au PSG
Ce mercredi soir, Lucas Chevalier a disputé son tout premier match sous les couleurs du PSG. En effet, le portier de 23 ans a été aligné d'entrée pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG contre les Spurs (2-2, 4-3), Daniel Riolo a analysé la prestation de Lucas Chevalier.
«La boulette, je vais l'oublier»
« Le gars, il arrive cette semaine, il n'a jamais joué avec ses nouveaux coéquipiers. Le contexte n'a pas été très favorable, parce que Donnarumma est toujours un peu dans ses pattes, et on apprend que ce n'est pas pour une histoire de prolongation, c'est un choix de Luis Enrique... C'est la Supercoupe, t'as la pression. T'arrives, tu fais des arrêts solides en début de match et tu fais, certes, cette boulette, qui aurait pu te plomber mentalement. Ça te plombe. Tu vas à la séance de tirs-au-but, le PSG commence mal, c'est lui, avec son arrêt, qui les relance. Et à l'arrivée ça gagne. J'ai envie de lui dire : "bravo". La boulette, je vais l'oublier », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.