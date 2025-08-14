Chevalier sous pression à cause de Donnarumma : Boulette au PSG, l'annonce de Riolo que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Pas totalement satisfait par le profil de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a vu la direction du PSG lui offrir Lucas Chevalier. D'après Daniel Riolo, l'international français était sous pression lors de la Supercoupe d'Europe, mais il s'en est bien sorti face à Tottenham. Si Lucas Chevalier a fait une boulette en plein match, le journaliste ne lui en tient pas rigueur, et ce, parce qu'il s'est rattrapé lors de la séance des tirs au but.

Si Gianluigi Donnarumma a été l'un des grands artisans du premier sacre en Ligue des Champions, le PSG a tout de même décidé de changer de gardien lors de ce mercato estival. Ayant décidé de se séparer de son numéro 1, le club de la capitale a offert Lucas Chevalier à Luis Enrique.

Riolo félicite Chevalier pour sa première au PSG Ce mercredi soir, Lucas Chevalier a disputé son tout premier match sous les couleurs du PSG. En effet, le portier de 23 ans a été aligné d'entrée pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG contre les Spurs (2-2, 4-3), Daniel Riolo a analysé la prestation de Lucas Chevalier.