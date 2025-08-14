Lucas Chevalier - PSG : Premier coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par le PSG pour succéder à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier va donc devoir faire ses preuves dans les mois à venir avec le club de la capitale. Et Marquinhos, l’emblématique capitaine du PSG, a d’ailleurs mis la pression sur les épaules du gardien français en conférence de presse.

Une question revient en boucle depuis maintenant quelques jours : Lucas Chevalier (23 ans) aura-t-il les épaules pour faire oublier Gianluigi Donnarumma et s’imposer comme le nouveau grand gardien du PSG ? L’héritage est forcément lourd à porter pour celui qui débarque du LOSC directement dans la peau du nouveau titulaire indiscutable. Marquinhos, le capitaine du PSG, lui a fait passer un message assez clair à ce sujet mardi en conférence de presse.

« C’est très difficile, le coach est très exigeant » « Il faut lui dire de se mettre dans les meilleures dispositions. Il doit être comme à la maison. On sait que c'est très difficile pour un nouveau joueur car le coach est très exigeant. C'est là que le capitaine, les joueurs expérimentés ont un rôle important », indique le défenseur central brésilien du PSG au moment d’évoquer la signature de Lucas Chevalier.