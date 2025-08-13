L’OM exclu pour corruption : Le rappel du PSG qui va faire dégoupiller les Marseillais !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi soir, et pour la deuxième fois de son histoire, le PSG va disputer la Supercoupe d’Europe, affrontant Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Sur son site internet, le club de la capitale a rappelé qu’il était le seul représentant français à avoir participé à cette affiche, un douloureux souvenir pour l’OM.

Un mois jour pour jour après avoir disputé la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (0-3), le PSG retrouve (déjà) la compétition en affrontant ce mercredi soir Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Vainqueur de la Ligue des champions, le club de la capitale s’apprête ainsi à défier le gagnant de la Ligue Europa, un rendez-vous qui ne lui est pas inconnu.

Le PSG reste l’unique club français à disputer la Supercoupe d’Europe Le PSG a déjà disputé la Supercoupe d’Europe en 1997, face à la Juventus, quelques mois après avoir remporté la Coupe des Coupes. A cette époque, le vainqueur de la C2 faisait face au club victorieux en C1 dans un match aller-retour. Sur son site internet, la formation parisienne a rappelé sa précédente opposition, sans oublier de mentionner qu'elle était « la seule et unique équipe française » à avoir disputé cette traditionnelle rencontre lançant la saison européenne. Pourtant, l’Olympique de Marseille compte évidemment une Ligue des champions dans son palmarès, remportée en 1993, une année marquée par « l'affaire VA-OM ».