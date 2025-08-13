L’OM exclu pour corruption : Le rappel du PSG qui va faire dégoupiller les Marseillais !

Ce mercredi soir, et pour la deuxième fois de son histoire, le PSG va disputer la Supercoupe d’Europe, affrontant Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Sur son site internet, le club de la capitale a rappelé qu’il était le seul représentant français à avoir participé à cette affiche, un douloureux souvenir pour l’OM.
Un mois jour pour jour après avoir disputé la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (0-3), le PSG retrouve (déjà) la compétition en affrontant ce mercredi soir Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Vainqueur de la Ligue des champions, le club de la capitale s’apprête ainsi à défier le gagnant de la Ligue Europa, un rendez-vous qui ne lui est pas inconnu.
Le PSG reste l’unique club français à disputer la Supercoupe d’Europe
Le PSG a déjà disputé la Supercoupe d’Europe en 1997, face à la Juventus, quelques mois après avoir remporté la Coupe des Coupes. A cette époque, le vainqueur de la C2 faisait face au club victorieux en C1 dans un match aller-retour. Sur son site internet, la formation parisienne a rappelé sa précédente opposition, sans oublier de mentionner qu'elle était « la seule et unique équipe française » à avoir disputé cette traditionnelle rencontre lançant la saison européenne. Pourtant, l’Olympique de Marseille compte évidemment une Ligue des champions dans son palmarès, remportée en 1993, une année marquée par « l'affaire VA-OM ».
L’OM exclu après le scandale de corruption
Cela reste à ce jour le plus gros scandale de corruption du foot français. Six jours avant le triomphe européen à Munich, l’OM remporta un match de championnat face à Valenciennes (1-0) aux lourdes conséquences pour le club phocéen suite aux révélations de Jacques Glassmann, l’un des joueurs adverses, qui avait affirmé avoir été approché par un dirigeant de l'OM pour « lever le pied » contre une somme d’argent.
Le début d’un sombre feuilleton entraînant la condamnation en appel de Bernard Tapie à deux ans de prison dont huit mois ferme, mais également à la rétrogradation de l’OM en Ligue 2 et à l’exclusion du club de la Ligue des champions, mais aussi des finales de la Coupe intercontinentale et donc de la Supercoupe d'Europe.