60M€ : Les trois transferts qui vont régaler le PSG ?

Non convoqué pour la Supercoupe, Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ du PSG ce mardi soir. Le gardien attire déjà les convoitises, notamment en Serie A. L’Inter reste attentive, mais joue la montre. Un scénario qui pourrait s’accélérer en cas de ventes majeures chez les Nerazzurri, comme l’explique le journaliste italien Armando Areniello, qui suit le dossier depuis des mois.

La mise à l’écart de Gianluigi Donnarumma pour la Supercoupe a confirmé ce que beaucoup pressentaient : le PSG se prépare à tourner la page avec son gardien italien. Malgré ses performances solides la saison passée, notamment en Ligue des champions, le champion d’Europe 2021 a annoncé son départ du PSG après le recrutement de Lucas Chevalier

Donnarumma de retour à Milan ? « Mi-novembre, j'avais anticipé l'intérêt de l'Inter pour Gigio Donnarumma. Puis, début février, je vous ai annoncé que Chevalier le remplacerait au PSG », rappelle Armando Areniello. « Les Nerazzurri, pour l'instant, ne changent pas d'avis : ils ne tenteront de le recruter gratuitement qu'à l'expiration du contrat de Gigio. »