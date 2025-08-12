Officiel : Le PSG annonce une mauvaise nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG sera en déplacement à Udine afin d’y affronter Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Privé de Joao Neves et d’Illya Zabarnyi pour cette rencontre, Luis Enrique va également devoir composer sans Senny Mayulu. Le club parisien a officialisé le forfait du jeune Titi ce mardi.

Le PSG est officiellement de retour aux affaires. Peu de temps après la reprise de l’entraînement, les hommes de Luis Enrique ont déjà un choc à disputer avec la Supercoupe d’Europe opposant le vainqueur de la Ligue des Champions à Tottenham, vainqueur quant à lui de la Ligue Europa.

Le PSG avec quelques absents face à Tottenham Ce déplacement à Udine est marqué de plusieurs choses côté PSG. Le club parisien sera tout d’abord privé de Joao Neves, exclu lors de la finale du mondial des clubs en juillet dernier face à Chelsea, et qui manquera donc cette rencontre, ainsi que le premier match de Ligue 1 face au FC Nantes. Officialisée ce mardi, la nouvelle recrue Illya Zabarnyi est quant à elle du déplacement, mais ne pourra pas jouer.