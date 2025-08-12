PSG - Départ de Donnarumma : La fake-news dénoncée à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Non convoqué par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir face à Tottenham, Gianluigi Donnarumma se rapproche plus que jamais d’un départ du PSG. Si certains médias affirment que le portier italien dispose de touches en Premier League, Chelsea ne serait pas du tout intéressé par un transfert cet été.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma s’assombrit de jour en jour du côté du PSG. Poussé vers la sortie suite à l’arrivée de Lucas Chevalier, le gardien de 26 ans devrait quitter le club de la capitale cet été. Même pas convoqué par Luis Enrique pour le premier match de la saison ce mercredi soir face à Tottenham, l’Italien doit se trouver une porte de sortie.

Le PSG veut vendre Donnarumma Et si ce dernier pourrait très bien rester une saison de plus au PSG avant de partir libre l’été prochain, l’objectif de la direction parisienne est de ne pas voir ce scénario se produire. De ce fait, Donnarumma a été écarté par Luis Enrique, alors que cela ressemble clairement à un message envoyé au clan de l’Italien, qui doit chercher un nouveau projet.