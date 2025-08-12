Luis Enrique annonce «beaucoup de souffrance» au PSG !

Au terme d'une saison époustouflante, le PSG a fini par triompher en remportant la Ligue des champions pour la première fois de son histoire le 31 mai dernier. Un succès fou qui a fini par couronner un travail remarquable réalisé par Luis Enrique et son équipe. L'entraîneur espagnol s'est confié sur cette quête incroyable après tant d'années de souffrance.
En mettant en place une équipe basée sur le collectif, Luis Enrique a parfaitement mené à bien son projet pour permettre au PSG de vivre ce grand bonheur. Dans son histoire personnelle, tout n'a pas été simple puisque l'entraîneur espagnol fait souvent référence à sa fille Xana, disparue à 9 ans en 2019. Un événement tragique qui donne une grande force à l'ancien sélectionneur de l'Espagne.
Le PSG a réussi un événement historique
A la recherche de son premier sacre en Ligue des champions ces dernières années, le PSG a vécu un parcours tonitruant pour finir par dominer largement l'Inter Milan en finale (5-0). Une performance à jamais gravée dans les mémoires. « C’est un moment qui est désormais entré dans l’histoire : de beaux souvenirs, de belles images, de nombreux moments, et beaucoup de souffrance, ce qui, en fin de compte, vous fait apprécier les choses. Quand vous avez souffert, vous chérissez ces moments de bonheur, et en ce sens, je pense que ce fut la saison parfaite » confie d'abord Luis Enrique dans une interview pour l'UEFA.
Luis Enrique aidé par la tragédie
Ancien international espagnol, Luis Enrique a entamé une carrière d'entraîneur ensuite avec un beau succès. Ancien sélectionneur espagnol, il a aussi dirigé le FC Barcelone pendant 3 ans. Son parcours a parfois été compliqué en raison du décès de sa fille Xana, qu'il évoque souvent comme une force pour affronter les difficultés. « Vous savez déjà ce que notre famille a traversé (avec la perte de sa fille Xana, décédée à l’âge de neuf ans en 2019). Dans la vie, nous savons tous que nous vivons et puis nous mourons, ces deux choses sont certaines, mais personne n’accepte la mort. Je pense qu’au fil des ans, et dans ce processus, toute ma famille a vécu d’une manière différente, d’une manière qui nous comble. Ainsi, même si nous n’avons pas Xana physiquement, elle est toujours là sur le plan spirituel. Ce match a été une dernière touche qui m’a rappelé que la petite Xana aimait courir sur le terrain et qu’elle aurait apprécié ce moment, et elle l’a fait à travers ses frères et sœurs et ses parents. Ce fut un moment magnifique et émouvant, car toutes les familles des joueurs et des membres du staff étaient dans le stade, mais nous voulons plus, nous voulons revivre cela » poursuit-il.