Luis Enrique annonce «beaucoup de souffrance» au PSG !

Au terme d'une saison époustouflante, le PSG a fini par triompher en remportant la Ligue des champions pour la première fois de son histoire le 31 mai dernier. Un succès fou qui a fini par couronner un travail remarquable réalisé par Luis Enrique et son équipe. L'entraîneur espagnol s'est confié sur cette quête incroyable après tant d'années de souffrance.

En mettant en place une équipe basée sur le collectif, Luis Enrique a parfaitement mené à bien son projet pour permettre au PSG de vivre ce grand bonheur. Dans son histoire personnelle, tout n'a pas été simple puisque l'entraîneur espagnol fait souvent référence à sa fille Xana, disparue à 9 ans en 2019. Un événement tragique qui donne une grande force à l'ancien sélectionneur de l'Espagne.

Le PSG a réussi un événement historique A la recherche de son premier sacre en Ligue des champions ces dernières années, le PSG a vécu un parcours tonitruant pour finir par dominer largement l'Inter Milan en finale (5-0). Une performance à jamais gravée dans les mémoires. « C’est un moment qui est désormais entré dans l’histoire : de beaux souvenirs, de belles images, de nombreux moments, et beaucoup de souffrance, ce qui, en fin de compte, vous fait apprécier les choses. Quand vous avez souffert, vous chérissez ces moments de bonheur, et en ce sens, je pense que ce fut la saison parfaite » confie d'abord Luis Enrique dans une interview pour l'UEFA.