L’histoire d’un joueur du PSG… avec la police !

Depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain compte un nouveau joueur dans son effectif en la personne de Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, bonus compris. Salué pour ses prestations sur le terrain, le gardien de 23 ans est également reconnu pour sa maturité, justifié selon lui par sa famille.
Si Gianluigi Donnarumma n’a pas trouvé de porte de sortie à un an de la fin de son engagement, le Paris Saint-Germain n’a pas attendu le départ de l’Italien pour enrôler Lucas Chevalier, quittant le LOSC pour rejoindre le champion d’Europe en titre. Un transfert estimé à 55M€ bonus compris. Dans un entretien accordé aux médias du PSG, l’ancien Lillois a notamment été interrogé sur sa maturité et son aisance orale, qu’il doit selon lui à sa famille.
« Je viens d’une famille de militaires et de policiers »
« D’où ça vient ? Je ne sais pas exactement. Je viens d’une famille de militaires et de policiers. Mon père sait très bien s’exprimer en public, mon frère aussi. Peut-être que j’ai hérité de ça », estime Lucas Chevalier.
« J’ai une culture et des valeurs qui représentent tout cela »
Une histoire familiale dont le portier de 23 ans est fier et qu’il n’avait pas manqué de mentionner une première fois lors de ses premiers pas chez les Bleus en novembre 2024. « L’équipe de France, cela fait rêver. C’est mon pays, mon père est commandant de police, mon grand-père dans l’armée, j’ai une culture et des valeurs qui représentent tout cela », avait confié le nouveau joueur du PSG en conférence de presse.