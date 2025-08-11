L’histoire d’un joueur du PSG… avec la police !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain compte un nouveau joueur dans son effectif en la personne de Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, bonus compris. Salué pour ses prestations sur le terrain, le gardien de 23 ans est également reconnu pour sa maturité, justifié selon lui par sa famille.

Si Gianluigi Donnarumma n’a pas trouvé de porte de sortie à un an de la fin de son engagement, le Paris Saint-Germain n’a pas attendu le départ de l’Italien pour enrôler Lucas Chevalier, quittant le LOSC pour rejoindre le champion d’Europe en titre. Un transfert estimé à 55M€ bonus compris. Dans un entretien accordé aux médias du PSG, l’ancien Lillois a notamment été interrogé sur sa maturité et son aisance orale, qu’il doit selon lui à sa famille.

« Je viens d’une famille de militaires et de policiers » « D’où ça vient ? Je ne sais pas exactement. Je viens d’une famille de militaires et de policiers. Mon père sait très bien s’exprimer en public, mon frère aussi. Peut-être que j’ai hérité de ça », estime Lucas Chevalier.