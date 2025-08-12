Donnarumma - Chevalier : Le PSG annonce la fin !

Pierrick Levallet

Quelques jours après avoir officialisé le transfert de Lucas Chevalier, le PSG semble avoir pris sa décision pour Gianluigi Donnarumma. Alors que son contrat expire en juin 2026, le portier italien n’a plus l’air d’être le bienvenu chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens n’auraient aucune intention de faire cohabiter le Français avec le champion d’Europe.

Ce samedi, le PSG a enfin officialisé le transfert de Lucas Chevalier. La chose était actée depuis un moment, et la formation parisienne a annoncé la grande nouvelle. Cela met toutefois du plomb dans l’aile pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma. Le contrat de l’Italien expire en juin 2026 et toujours aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties pour l’étendre. Le dossier est même au point mort depuis quelques temps, le PSG et le champion d'Europe n'arrivant pas à s'entendre sur la question du salaire.

Le PSG veut éviter une cohabitation Donnarumma - Chevalier Le PSG s’est d’ailleurs montré assez clair envers Gianluigi Donnarumma, qui n’a pas été retenu dans le groupe pour le match contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA. Comme le rapporte Le Parisien, le gardien de 26 ans n’a même pas participé aux oppositions pendant les séances d’entraînement, contrairement à Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin. Ceci entrerait dans la volonté du PSG de ne pas faire cohabiter Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma. Chez les Rouge-et-Bleu, on ferait même savoir que la concurrence est déjà terminée.