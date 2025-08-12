PSG : Victime d'une trahison, il a le cœur brisé !

Alexis Brunet

De jour en jour, Gianluigi Donnarumma s’éloigne un peu plus du PSG. Dernièrement, le club de la capitale aurait pris la décision de ne pas faire appel à l’Italien pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi. Cela aurait été pris comme une trahison de la part de l’international italien, qui a le cœur brisé.

Plutôt calme sur le marché des transferts, le PSG s’est décidé à frapper un grand coup samedi soir. Le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, en provenance de Lille, contre un chèque de 55M€ bonus compris. Une décision qui pousse encore un peu plus Gianluigi Donnarumma vers la sortie.

Le PSG ne retient pas Donnarumma pour la Supercoupe d’Europe Gianluigi Donnarumma n’est clairement plus en odeur de sainteté à Paris et on lui fait comprendre. Ce lundi, L’Équipe affirmait d’ailleurs que le PSG avait décidé de ne pas retenir l’Italien dans le groupe pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham à Udine le mercredi 13 août. À peine arrivé, Lucas Chevalier sera donc titulaire dans les buts du club de la capitale.