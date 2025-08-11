Mercato - OM : «Aucun regret», il balance après avoir signé chez l'ennemi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, Valentin Rongier a quitté l'OM pour prendre la direction du Stade Rennais. Particulièrement séduit par le projet du club breton, le milieu de terrain de 30 ans avait pourtant l'occasion de prolonger son aventure dans la cité phocéenne. Présent en conférence de presse lors de sa présentation à Rennes, il révèle qu'il n'a pas vraiment de regrets.

Présenté à Rennes parmi les nouvelles recrues comme son ancien coéquipier de l'OM Quentin Merlin et Przemyslaw Frankowski, Valentin Rongier a forcément attiré un peu plus l'attention. Alors que les Rennais défieront Marseille pour débuter leur saison de Ligue 1 vendredi, Rongier se sent prêt à démarrer sa nouvelle expérience chez son ancien ennemi.

Rongier n'a pas prolongé à l'OM Ces derniers mois, Valentin Rongier a été approché pour une éventuelle prolongation de contrat. Le joueur de 30 ans n'a pas accepté de continuer et son départ a été validé cet été. Mais sa décision a été mûrement réfléchie. « Si je regrette de ne pas avoir prolongé à l'OM ? Non, je n'ai aucun regret. Ça a vraiment été réfléchi pendant des semaines. Je n'ai pas pris ma décision en deux jours » explique-t-il face aux journalistes, comme le rapporte L'Equipe.