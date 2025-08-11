Donnarumma : Coup de tonnerre au PSG !

Alexis Brunet

Samedi, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Le portier qui a débarqué pour 55M€ bonus compris vient pour remplacer Gianluigi Donnarumma. L’Italien est plus que jamais sur le départ et la nouvelle décision du club de la capitale le prouve. L’ancien joueur de l’AC Milan n’a pas été retenu dans le groupe parisien pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham.

Depuis quelques saisons, le PSG a l’habitude de miser sur les plus grands talents français. Cela était le cas il y a deux ans avec Bradley Barcola ou bien l’été dernier avec Désiré Doué et dernièrement c’est Lucas Chevalier qui a rejoint le club de la capitale, en provenance de Lille.

Chevalier vient pour remplacer Donnarumma Avec Lucas Chevalier, le PSG a mis la main sur un des meilleurs joueurs au poste de gardien de but, mais surtout sur un nouveau numéro un. En effet, le Français vient remplacer Gianluigi Donnarumma, qui est poussé vers la sortie après n’avoir pas prolongé son contrat avec Paris.