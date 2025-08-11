PSG : C'est terminé pour Donnarumma !

Alexis Brunet

Le 13 août prochain, le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe du côté d’Udine. Une rencontre que ne disputera pas Gianluigi Donnarumma, puisque l’Italien n’aurait pas été retenu dans le groupe par Luis Enrique. Un nouveau signe qui prouve que le club de la capitale ne compte plus sur l’ancien joueur de l’AC Milan, qui est prié d’aller voir ailleurs.

Longtemps timide sur le mercato estival, le PSG a frappé un grand coup samedi soir avec la venue de Lucas Chevalier. L’ancien Lillois s’est engagé pour les cinq prochaines saisons contre un chèque de 55M€ et il réalise là un rêve, comme il l’a confié au site officiel de son nouveau club. « Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve. Depuis tout petit, j’ai l’envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur, Luis Enrique ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C’est une grande joie d’être ici. Je porterai ce maillot avec amour et ambition. »

Donnarumma doit s’en aller Un rêve pour Lucas Chevalier, mais un cauchemar pour Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il était le gardien numéro un du club de la capitale et qu’il sortait d’une très grande saison, l'Italien est maintenant prié de s’en aller du PSG. L’ancien joueur de l’AC Milan paye le fait de n’avoir pas prolongé son contrat avec Paris, malgré de nombreuses offres du club de la capitale.