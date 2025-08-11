PSG : C'est terminé pour Donnarumma !

Le 13 août prochain, le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe du côté d’Udine. Une rencontre que ne disputera pas Gianluigi Donnarumma, puisque l’Italien n’aurait pas été retenu dans le groupe par Luis Enrique. Un nouveau signe qui prouve que le club de la capitale ne compte plus sur l’ancien joueur de l’AC Milan, qui est prié d’aller voir ailleurs.
Longtemps timide sur le mercato estival, le PSG a frappé un grand coup samedi soir avec la venue de Lucas Chevalier. L’ancien Lillois s’est engagé pour les cinq prochaines saisons contre un chèque de 55M€ et il réalise là un rêve, comme il l’a confié au site officiel de son nouveau club. « Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve. Depuis tout petit, j’ai l’envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur, Luis Enrique ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C’est une grande joie d’être ici. Je porterai ce maillot avec amour et ambition. »
Donnarumma doit s’en aller
Un rêve pour Lucas Chevalier, mais un cauchemar pour Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il était le gardien numéro un du club de la capitale et qu’il sortait d’une très grande saison, l'Italien est maintenant prié de s’en aller du PSG. L’ancien joueur de l’AC Milan paye le fait de n’avoir pas prolongé son contrat avec Paris, malgré de nombreuses offres du club de la capitale.
Donnarumma ne participera pas à la Supercoupe d’Europe
Ce lundi, L’Équipe nous apprend d’ailleurs que Gianluigi Donnarumma n’a pas été retenu dans le groupe du PSG pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août prochain. Le journal Le Parisien ajoute que cette décision a été prise par le staff de Luis Enrique et qu’elle a pour but de pousser l’Italien vers la sortie. Aux dernières nouvelles, un départ du côté de l’Angleterre serait l’option la plus probable.