Signature d’un attaquant : Le PSG prépare un gros coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de Liverpool qui en aurait l'alternative idéale à la piste Alexander Isak, Bradley Barcola ne devrait pas pour autant être vendu cet été par le PSG. Et la direction du club francilien envisage même de lui faire signer une prolongation de contrat le plus rapidement possible.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola (22 ans) fait l'objet de nombreuses spéculations en cette période de mercato estival. L'attaquant de l'équipe de France est en effet annoncé dans le viseur de Liverpool, qui peine à conclure le transfert d'Alexander Isak en provenance de Newcastle. Et c'est donc le numéro 29 du PSG qui serait la principale alternative pour venir renforcer l'attaque des Reds cet été.

Le PSG ne lâchera pas Barcola Toutefois, comme l'annonce le journaliste Fabrizio Romano dans son podcast Here We Go, la direction du PSG n'a aucunement l'intention de laisser filer Bradley Barcola cet été. L'attaquant de l'équipe de France continue de rentrer pleinement dans le projet mis en place par Luis Enrique, et pour cause...