Départ à l’étranger : La décision du PSG qui vire à la catastrophe !

Le Paris SG s’apprête à disputer la deuxième Supercoupe d’Europe de son histoire contre Tottenham, en espérant ne pas revivre le cauchemar de 1997. Opposé à la Juventus, le club de la capitale avait été humilié sur la pelouse du Parc des Princes (1-6), une rencontre se déroulant en plein hiver peu après un stage… à l’Île Maurice.

Mercredi, le Paris Saint-Germain dispute le premier match de sa saison 2025-26 face à Tottenham, en Supercoupe d’Europe. Un rendez-vous qui n’avait pas porté chance au club en 1997. Quelques mois après sa victoire en Coupe des Coupes, le PSG avait affronté la Juventus, alors sacrée en Ligue des champions, avec une humiliation à la clé au Parc des Princes (1-6). Une opposition en aller-retour qui avait eu lieu en plein milieu de la saison, permettant aux Turinois d’être en jambe.

Du soleil de Madagascar au froid de la capitale… A l’inverse, le PSG revenait d’un stage à l’Île Maurice, organisé dans le cadre d’une collaboration commerciale. Le changement fut brutal pour Raí et ses coéquipiers, affrontant les champions d’Europe sur une pelouse à moitié gelée, sous 4 degrés, après avoir passé quelques jours au soleil.