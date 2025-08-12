Transfert à 70M€ : Ce club de légende veut jouer un très mauvais tour au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le PSG s’apprête à boucler son troisième transfert de l’été avec Illya Zabarnyi, le club de la capitale lorgne toujours un certain Maghnes Akliouche. Le phénomène de l’AS Monaco commence à attiser de nombreuses convoitises à l’étranger, et notamment du côté de l’Inter Milan qui souhaite signer le Français.

Le mercato du PSG n’est pas terminé. Le club de la capitale, qui a déjà officialisé les arrivées de Renato Marin et de Lucas Chevalier, s’apprête à annoncer l’arrivée d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Avec l’ancien gardien du LOSC et le défenseur ukrainien, Paris tient là deux belles recrues, mais pourrait désormais tenter un coup au niveau du secteur offensif.

Le PSG toujours sur Maghnes Akliouche En effet, depuis plusieurs mois, le PSG est sur les traces de Maghnes Akliouche. Auteur d’une belle saison avec l’AS Monaco, le joueur de 23 ans est quant à lui très ouvert à l’idée de rallier le club de la capitale, qui ne manque toutefois pas de concurrence dans ce gros dossier de l’été.