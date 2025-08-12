Transfert à 70M€ : Ce club de légende veut jouer un très mauvais tour au PSG !

Si le PSG s’apprête à boucler son troisième transfert de l’été avec Illya Zabarnyi, le club de la capitale lorgne toujours un certain Maghnes Akliouche. Le phénomène de l’AS Monaco commence à attiser de nombreuses convoitises à l’étranger, et notamment du côté de l’Inter Milan qui souhaite signer le Français.
Le mercato du PSG n’est pas terminé. Le club de la capitale, qui a déjà officialisé les arrivées de Renato Marin et de Lucas Chevalier, s’apprête à annoncer l’arrivée d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Avec l’ancien gardien du LOSC et le défenseur ukrainien, Paris tient là deux belles recrues, mais pourrait désormais tenter un coup au niveau du secteur offensif.
Le PSG toujours sur Maghnes Akliouche
En effet, depuis plusieurs mois, le PSG est sur les traces de Maghnes Akliouche. Auteur d’une belle saison avec l’AS Monaco, le joueur de 23 ans est quant à lui très ouvert à l’idée de rallier le club de la capitale, qui ne manque toutefois pas de concurrence dans ce gros dossier de l’été.
L’Inter Milan débarque en force dans le dossier
A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, Maghnes Akliouche est désormais une cible concrète de l’Inter Milan pour son mercato d’été. Désirant frapper fort sur le marché, les Nerazzurri apprécient énormément le profil du Français, buteur et auteur d’un très beau match face à l’Inter en amical vendredi dernier. A l’issue de la rencontre, les dirigeants interistes auraient révélé leur intérêt pour Akliouche.