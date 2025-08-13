Le PSG réalise un coup légendaire, Kylian Mbappé prépare sa vengeance !

Pierrick Levallet

La saison dernière s’est révélée légendaire pour le PSG. Pour sa première sans Kylian Mbappé, le club de la capitale a remporté la Ligue des champions. L’attaquant de 26 ans préparerait donc sa vengeance avec le Real Madrid, avec qui il compterait gagner la prestigieuse compétition européenne à son tour.

Le PSG a marqué son histoire la saison passée. En plus de tous les trophées nationaux, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu en rêvaient depuis plus d’une décennie. Il a fallu l’arrivée de Luis Enrique et le départ de certaines stars dont Kylian Mbappé pour y parvenir.

Mbappé veut prendre sa revanche sur le PSG en Ligue des champions L’attaquant de 26 ans ne compterait toutefois pas rester là sans rien faire. Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé préparerait sa vengeance contre le PSG. L’international français veut aussi remporter la Ligue des champions, et il entendrait le faire dès la saison à venir. Pour cela, le capitaine de l’équipe de France devra battre les adversaires qui se dresseront sur sa route, y compris les Rouge-et-Bleu.