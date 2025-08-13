Kylian Mbappé : Le problème est annoncé !

Fortement critiqué pour sa première saison au Real Madrid durant laquelle il n’aura pas forcément en le rendement escompté, Kylian Mbappé sera attendu au tournant dans les mois à venir. Son manque d’implication dans les efforts défensifs sont notamment pointés du doigt, et Pierre Ménès explique que Mbappé n’a tout simplement pas le coffre pour faire ces replis.
Faut-il croire à un retour au plus haut niveau de Kylian Mbappé cette saison au Real Madrid ? L’attaquant de 26 ans, qui s’était engagé libre dans la capitale espagnole après la fin de contrat au PSG à l’été 2024, a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers mois. Au cœur du débat notamment, son manque cruel de replis défensifs qui ont parfois pu pénaliser le Real Madrid.
Ménès critique le mercato du Real
Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès s’est prononcé sur Kylian Mbappé et a d’abord tenu à faire un état des lieux du mercato estival du Real Madrid en notant un gros problème au milieu de terrain : « Le Real a beaucoup changé sa défense, mais à ma grande stupéfaction, le Real n’a toujours pas cherché à recruter quelqu’un au milieu. Pour moi, ça reste le point faible de cette équipe, donc sans recrue majeure au milieu je ne les vois pas vraiment meilleurs », confie Ménès.
« Il n’est pas capable de faire les allers-retours »
Et l’ancien consultant de Canal + poursuit en focalisant son discours sur Kylian Mbappé. Selon lui, l’attaquant de l’équipe de France n’est tout simplement pas capable de faire les efforts défensifs qui lui sont réclamés : « Mbappé ? Avoir un joueur qui ne défend pas dans l’équipe c’est tout à fait possible, faut arrêter de nous raconter des salades. Le vrai problème, c’est d’en avoir deux ou trois. Je fais partie de ceux qui pensent que Mbappé a un petit moteur et qu’il n’est pas capable d’accumuler les allers-retours de l’avant vers l’arrière, et en plus après d’attaquer le but adverse au sprint sur les 30 derniers mètres. C’est un choix judicieux qu’il fait, et à part Luis Enrique, personne parmi ses entraîneurs n’a jamais remis en cause sa façon de jouer », lâche Pierre Ménès.