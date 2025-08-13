Kylian Mbappé : Le problème est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement critiqué pour sa première saison au Real Madrid durant laquelle il n’aura pas forcément en le rendement escompté, Kylian Mbappé sera attendu au tournant dans les mois à venir. Son manque d’implication dans les efforts défensifs sont notamment pointés du doigt, et Pierre Ménès explique que Mbappé n’a tout simplement pas le coffre pour faire ces replis.

Faut-il croire à un retour au plus haut niveau de Kylian Mbappé cette saison au Real Madrid ? L’attaquant de 26 ans, qui s’était engagé libre dans la capitale espagnole après la fin de contrat au PSG à l’été 2024, a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers mois. Au cœur du débat notamment, son manque cruel de replis défensifs qui ont parfois pu pénaliser le Real Madrid.

Ménès critique le mercato du Real Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès s’est prononcé sur Kylian Mbappé et a d’abord tenu à faire un état des lieux du mercato estival du Real Madrid en notant un gros problème au milieu de terrain : « Le Real a beaucoup changé sa défense, mais à ma grande stupéfaction, le Real n’a toujours pas cherché à recruter quelqu’un au milieu. Pour moi, ça reste le point faible de cette équipe, donc sans recrue majeure au milieu je ne les vois pas vraiment meilleurs », confie Ménès.