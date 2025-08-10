Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid

Kylian Mbappé a conclu sa première saison au Real Madrid avec des statistiques correctes, inscrivant 44 buts toutes compétitions confondues, un record pour un débutant dans la capitale espagnole. Pourtant, ses prestations dans les rencontres clés ont parfois déçu. Alors que la nouvelle saison approche, le Real Madrid mise sur lui pour franchir un cap décisif.
La saison écoulée a permis à Kylian Mbappé de s’installer comme un élément incontournable du Real Madrid. Ses chiffres impressionnent, mais la star française a connu quelques difficultés à se montrer à la hauteur lors des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions.
Une période d'adaptation logique
Ce manque de constance dans les moments clés a contribué à l’absence de trophée majeur pour les Merengue sous Carlo Ancelotti, qui a quitté son poste en fin de saison. Le début de saison avait également été compliqué pour Mbappé, qui a dû s’adapter à un nouvel environnement et à un style de jeu différent.
Le Real Madrid espère mieux
D’après le journal AS, le Real Madrid attend désormais beaucoup plus de son attaquant pour la saison 2025-2026. L’adaptation est désormais achevée, et Mbappé est pleinement intégré dans le vestiaire et la vie madrilène. Toutefois, le club exige qu’il devienne un leader plus affirmé sur le terrain et qu’il soit plus décisif dans les moments importants, pour porter l’équipe vers de nouveaux succès.