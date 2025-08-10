Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a conclu sa première saison au Real Madrid avec des statistiques correctes, inscrivant 44 buts toutes compétitions confondues, un record pour un débutant dans la capitale espagnole. Pourtant, ses prestations dans les rencontres clés ont parfois déçu. Alors que la nouvelle saison approche, le Real Madrid mise sur lui pour franchir un cap décisif.

La saison écoulée a permis à Kylian Mbappé de s’installer comme un élément incontournable du Real Madrid. Ses chiffres impressionnent, mais la star française a connu quelques difficultés à se montrer à la hauteur lors des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions.

Une période d'adaptation logique Ce manque de constance dans les moments clés a contribué à l’absence de trophée majeur pour les Merengue sous Carlo Ancelotti, qui a quitté son poste en fin de saison. Le début de saison avait également été compliqué pour Mbappé, qui a dû s’adapter à un nouvel environnement et à un style de jeu différent.