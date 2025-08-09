Kylian Mbappé : La grande revanche préparée en coulisses !

Sur le plan individuel, nul doute que Kylian Mbappé a réalisé une belle première saison avec le Real Madrid. Mais sur le plan collectif et dans ses automatismes dans le jeu, l’attaquant français a été loin de ses standards d’il y a plusieurs années. En interne, un membre du vestiaire affirme que le Bondynois a soif de revanche.
L’été dernier, le Real Madrid frappait très fort en recrutant Kylian Mbappé, libre de tout contrat après sept saisons au PSG. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, l’attaquant français a eu du mal en Espagne. Positionné en pointe, Mbappé n’a jamais semblé à l’aise dans son rôle, et a connu des périodes très compliquées lors de sa première saison à Madrid.
Une saison en demi-teinte pour Mbappé
Néanmoins, une chose est sûre, l’ancien Parisien n’a clairement pas perdu son sens du but. Pichichi en Liga, Mbappé a également terminé Soulier d’Or, récompensant le meilleur buteur européen. En revanche, sur le plan collectif, le Real Madrid a déçu, avec une deuxième place en championnat, ainsi qu’une élimination précoce en Ligue des Champions.
« Il est animé d'un sentiment de revanche »
Ayant repris l’entraînement avec le Real Madrid il y a quelques jours, Kylian Mbappé serait très revanchard à l’orée de sa deuxième saison avec les Merengue. « Il est très sérieux, impliqué et appliqué. On sent qu'il a une grosse motivation, l'envie de bien faire et de démarrer fort la saison. Comme l'ensemble de l'équipe, il est animé d'un sentiment de revanche par rapport aux résultats de la saison passée », glisse un membre du vestiaire madrilène auprès de l’Equipe.