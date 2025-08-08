Mbappé : Le Real Madrid a choisi son successeur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont officialisé un grand changement. L’attaquant français a troqué son numéro 9 pour le 10 laissé vacant par Luka Modric. Si le Bondynois a donc retrouvé son numéro fétiche de l’équipe de France, le club madrilène a décidé d’attribuer le 9 à un autre joueur.

Le Real Madrid se prépare à une révolution. Cet été, plusieurs choses ont changé dans la capitale espagnole. Xabi Alonso a débarqué sur le banc, et devrait changer la façon de jouer du Real. Le club merengue souhaite réellement mettre Kylian Mbappé sur le devant de la scène. L’attaquant français a lui aussi connu un changement certes anecdotique, mais néanmoins symbolique.

Mbappé passe au 10... Iconique numéro 7 du PSG par le passé, le Bondynois portait le numéro 9 lors de sa première saison au Real Madrid. Si le 7 est toujours porté par Vinicius Jr, Kylian Mbappé a néanmoins pu récupérer le numéro 10 alors que Luka Modric a quitté le club le 30 juin dernier. La star de 26 ans récupère donc son numéro qu’elle porte en équipe de France.