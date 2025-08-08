Mbappé : Le Real Madrid a choisi son successeur !

Il y a peu, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont officialisé un grand changement. L’attaquant français a troqué son numéro 9 pour le 10 laissé vacant par Luka Modric. Si le Bondynois a donc retrouvé son numéro fétiche de l’équipe de France, le club madrilène a décidé d’attribuer le 9 à un autre joueur.
Le Real Madrid se prépare à une révolution. Cet été, plusieurs choses ont changé dans la capitale espagnole. Xabi Alonso a débarqué sur le banc, et devrait changer la façon de jouer du Real. Le club merengue souhaite réellement mettre Kylian Mbappé sur le devant de la scène. L’attaquant français a lui aussi connu un changement certes anecdotique, mais néanmoins symbolique.
Mbappé passe au 10...
Iconique numéro 7 du PSG par le passé, le Bondynois portait le numéro 9 lors de sa première saison au Real Madrid. Si le 7 est toujours porté par Vinicius Jr, Kylian Mbappé a néanmoins pu récupérer le numéro 10 alors que Luka Modric a quitté le club le 30 juin dernier. La star de 26 ans récupère donc son numéro qu’elle porte en équipe de France.
...Et transmets son numéro 9 à Endrick
Pendant plusieurs semaines, le Real Madrid a donc réfléchi à la possible attribution du numéro 9 à l’un de ses joueurs. Si Gonzalo Garcia, révélation du mondial des clubs a été envisagé, The Athletic révèle ce vendredi que c’est finalement le jeune Endrick qui va récupérer l’ancien numéro de Kylian Mbappé.