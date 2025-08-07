Mbappé - Real Madrid : L’énorme coup de pression en public

Kylian Mbappé a réalisé une première saison solide au Real Madrid. Mais pour certains observateurs, ce n'est pas suffisant. Journaliste, Joseba Larrañaga envoie un avertissement clair : désormais, les performances individuelles ne suffisent plus, place à la conquête de trophées. La pression monte pour l’attaquant français, qui espère toujours soulever sa première Ligue des champions.
Auteur de 44 buts en 59 matches sous le maillot du Real Madrid la saison dernière, Kylian Mbappé par ses performances individuelles. Mais visiblement, les attentes ont évolué et ne se limitent plus aux seuls exploits personnels. Beaucoup espéraient voir Mbappé placer le club espagnol sur le toit de l’Europe. Ce n’est pas arrivé. Le Real Madrid n'a remporté aucun titre, pas même la Coupe du monde des Clubs, soulevée par Chelsea.
Coup de pression à l'antenne
Pour 2026, l’objectif est clair pour Mbappé. Selon le journaliste Joseba Larrañaga, l’ancienne star du PSG doit désormais passer la vitesse supérieure et permettre au Real Madrid de remporter des titres.
« Attention »
« On ne parle absolument pas de Mbappé. Après ce qui s'est passé l'année dernière, une autre année comme celle-ci... eh bien, attention » a déclaré le journaliste au micro de la Cadena COPE. Une annonce qui sonne comme un avertissement pour l’international français.