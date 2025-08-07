Mbappé - Real Madrid : L’énorme coup de pression en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a réalisé une première saison solide au Real Madrid. Mais pour certains observateurs, ce n'est pas suffisant. Journaliste, Joseba Larrañaga envoie un avertissement clair : désormais, les performances individuelles ne suffisent plus, place à la conquête de trophées. La pression monte pour l’attaquant français, qui espère toujours soulever sa première Ligue des champions.

Auteur de 44 buts en 59 matches sous le maillot du Real Madrid la saison dernière, Kylian Mbappé par ses performances individuelles. Mais visiblement, les attentes ont évolué et ne se limitent plus aux seuls exploits personnels. Beaucoup espéraient voir Mbappé placer le club espagnol sur le toit de l’Europe. Ce n’est pas arrivé. Le Real Madrid n'a remporté aucun titre, pas même la Coupe du monde des Clubs, soulevée par Chelsea.

Coup de pression à l'antenne Pour 2026, l’objectif est clair pour Mbappé. Selon le journaliste Joseba Larrañaga, l’ancienne star du PSG doit désormais passer la vitesse supérieure et permettre au Real Madrid de remporter des titres.