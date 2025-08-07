Kylian Mbappé : Le Real Madrid l’a remplacé !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025, Luka Modric a quitté le Real Madrid pour rejoindre l'AC Milan librement et gratuitement. Dans le même temps, la star croate a cédé son numéro 10 à Kylian Mbappé. Sur le point de prolonger avec la Maison-Blanche, Gonzalo Garcia devrait récupérer le 9.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an. Lors de son arrivée à la Maison-Blanche, l'international français a récupéré le numéro 9.

Real Madrid : Mbappé récupère le 10 de Modric Ayant endossé le 9 pendant une saison, Kylian Mbappé vient de changer de numéro. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Real Madrid, Luka Modric vient de signer à l'AC Milan, et ce, pour 0€. Ce qui a profité à Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant de 26 ans vient d'hériter du 10 du Croate.