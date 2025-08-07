Kylian Mbappé : Le Real Madrid l’a remplacé !

Engagé jusqu'au 30 juin 2025, Luka Modric a quitté le Real Madrid pour rejoindre l'AC Milan librement et gratuitement. Dans le même temps, la star croate a cédé son numéro 10 à Kylian Mbappé. Sur le point de prolonger avec la Maison-Blanche, Gonzalo Garcia devrait récupérer le 9.
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an. Lors de son arrivée à la Maison-Blanche, l'international français a récupéré le numéro 9.
Real Madrid : Mbappé récupère le 10 de Modric
Ayant endossé le 9 pendant une saison, Kylian Mbappé vient de changer de numéro. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Real Madrid, Luka Modric vient de signer à l'AC Milan, et ce, pour 0€. Ce qui a profité à Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant de 26 ans vient d'hériter du 10 du Croate.
Real Madrid : Gonzalo Garcia va hériter du 9
Alors que le numéro 9 est désormais vacant, Gonzalo Garcia devrait devenir le successeur de Kylian Mbappé au Real Madrid. D'après Marca, le crack espagnol de 21 ans négocie actuellement une prolongation avec la direction merengue. Et il devrait en profiter pour récupérer le 9. Endrick devrait donc continuer à jouer avec le 16 sur son dos.