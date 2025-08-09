PSG - Départ de Mbappé : Son pote se lâche !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a semé un vent de panique au PSG. Certains estimaient que l’équipe allait sombrer sans l’attaquant de 26 ans. Mais finalement, le club de la capitale a obtenu son premier sacre en Ligue des champions. Achraf Hakimi s’est d’ailleurs livré sur le transfert libre de son grand ami.

L’été dernier, le PSG a enregistré un départ majeur avec celui de Kylian Mbappé. La star de 26 ans profitait de la fin de son contrat dans la capitale pour signer libre au Real Madrid. La formation parisienne perdait ainsi son attaquant vedette, et certains estimaient que les Rouge-et-Bleu allaient s’effondrer après son départ. Mais finalement, les hommes de Luis Enrique ont remporté la Ligue des champions sans Kylian Mbappé. Achraf Hakimi s’est d’ailleurs livré sur la vie sans son grand ami dans le vestiaire du PSG.

«On est resté ensemble» « Il n’y a pas eu d’inquiétude de ne plus avoir de grand attaquant ? Non. L’année dernière, le coach a dit que le point fort de ce PSG, c’est l’équipe. Si quelqu’un part, l’équipe va continuer à rester forte. On est resté ensemble, uni, pour continuer la même idée du coach. C’est ce qu’on a montré jusqu’à aujourd’hui » a d’abord expliqué le latéral droit marocain dans un entretien accordé à Canal+.