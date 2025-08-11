Kylian Mbappé : La candidature surprise pour un transfert !

À 34 ans, Mario Balotelli n’a pas dit son dernier mot. L’ancien international italien, aujourd’hui sans club, continue de nourrir de grandes ambitions. Dans un entretien accordé à la presse transalpine, le fantasque attaquant a surpris en confiant qu’il rêvait encore d’un ultime défi au Real Madrid avant de terminer sa carrière chez les amateurs.
À 34 ans, Mario Balotelli n’a pas renoncé à ses rêves de grandeur. L’ancien attaquant de l’Italie, passé par l’Inter, Manchester City, le Milan AC ou encore l’OM, est actuellement sans club. Pourtant, il reste animé par une ambition intacte. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le fantasque buteur a confié qu’il rêvait toujours de porter le maillot du Real Madrid.
Balotelli se propose au Real Madrid
Un rêve qui a peu de chances de se réaliser. Car libre depuis son départ du Genoa, Balotelli s’est éloigné du très haut niveau. Attaquant star du Real Madrid, Kylian Mbappé peut dormir sur ses deux oreilles.
Le club espagnol pourrait servir de tremplin
Dans cette même interview, Balotelli a évoqué son ambition de terminer sa carrière dans le club de son petit frère. « Je cherche un club qui me fasse confiance. Je veux jouer encore deux ou trois ans. Ensuite, je rejoindrai mon frère Enock. Il joue actuellement à Vado, chez les amateurs. On verra bien. En tout cas, je lui ai promis que je terminerais ma carrière en jouant avec lui » a-t-il lâché.