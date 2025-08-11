Kylian Mbappé : La candidature surprise pour un transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 34 ans, Mario Balotelli n’a pas renoncé à ses rêves de grandeur. L’ancien attaquant de l’Italie, passé par l’Inter, Manchester City, le Milan AC ou encore l’OM, est actuellement sans club. Pourtant, il reste animé par une ambition intacte. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le fantasque buteur a confié qu’il rêvait toujours de porter le maillot du Real Madrid.

Balotelli se propose au Real Madrid Un rêve qui a peu de chances de se réaliser. Car libre depuis son départ du Genoa, Balotelli s’est éloigné du très haut niveau. Attaquant star du Real Madrid, Kylian Mbappé peut dormir sur ses deux oreilles.