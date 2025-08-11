Un Ballon d’Or avec Mbappé, la grosse révélation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une terrible blessure l'année dernière, Rodri a vécu une saison quasiment blanche. L'Espagnol, Ballon d'Or 2024, a fait un bref retour à la fin de la saison avec Manchester City. Depuis quelques semaines, son avenir est incertain puisque certaines rumeurs l'envoient déjà du côté du Real Madrid. Le club anglais veut réagir en prolongeant son contrat mais Rodri hésite...

Vainqueur du Ballon d'Or 2024, Rodri a beaucoup frustré Vinicius Jr et le Real Madrid. Mais le club espagnol cherche un milieu de terrain de grande renommée pour son mercato et le profil de l'Espagnol a été cité. Son recrutement serait un des grands rêves de Xabi Alonso mais personne ne connaît son état physique. Le principal intéressé se pose des questions.

Manchester City tente une prolongation Sous contrat jusqu'en 2027 à Manchester, Rodri est évidemment un élément très important. Le milieu de terrain s'est vu proposer une offre de prolongation de contrat de deux ans avec un salaire équivalent à celui d'Erling Haaland. Pour autant, il n'a pas encore accepté et pire encore : il hésite, ce qui fait renaître l'intérêt du Real Madrid pour lui.