Un Ballon d’Or avec Mbappé, la grosse révélation !

Victime d'une terrible blessure l'année dernière, Rodri a vécu une saison quasiment blanche. L'Espagnol, Ballon d'Or 2024, a fait un bref retour à la fin de la saison avec Manchester City. Depuis quelques semaines, son avenir est incertain puisque certaines rumeurs l'envoient déjà du côté du Real Madrid. Le club anglais veut réagir en prolongeant son contrat mais Rodri hésite...
Vainqueur du Ballon d'Or 2024, Rodri a beaucoup frustré Vinicius Jr et le Real Madrid. Mais le club espagnol cherche un milieu de terrain de grande renommée pour son mercato et le profil de l'Espagnol a été cité. Son recrutement serait un des grands rêves de Xabi Alonso mais personne ne connaît son état physique. Le principal intéressé se pose des questions.
Manchester City tente une prolongation
Sous contrat jusqu'en 2027 à Manchester, Rodri est évidemment un élément très important. Le milieu de terrain s'est vu proposer une offre de prolongation de contrat de deux ans avec un salaire équivalent à celui d'Erling Haaland. Pour autant, il n'a pas encore accepté et pire encore : il hésite, ce qui fait renaître l'intérêt du Real Madrid pour lui.
Le Real Madrid veut Rodri
Comme le rapporte AS, le Real Madrid s'intéresse de près à la situation de Rodri. Celui dont le départ paraissait invraisemblable il y a encore quelques mois s'interroge sur son avenir et le club espagnol peut en profiter. A 29 ans, Rodri sort d'une grave blessure qui l'a beaucoup freiné mais les dirigeants espagnols semblent bien disposés à tenter le coup pour le Ballon d'Or.