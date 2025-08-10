46M€ : Le gros risque pris par le PSG !

Alexis Brunet

Après quatre années de bons et loyaux services, Gianluigi Donnarumma se rapproche d’un départ du PSG. Le club de la capitale souhaite désormais miser sur Lucas Chevalier, ce qui pousse inévitablement l’Italien vers la sortie. Plusieurs formations seraient ouvertes à la possibilité de le récupérer, mais pour mettre la main sur le Parisien il faudra un chèque d’environ 46M€. Un gros risque pris par Paris, pour un joueur qui ne dispose plus que d’un an de contrat.

Le mercato du PSG est en train de s’accélérer très fort. Samedi, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Le champion de France a sorti le chéquier pour l’international français qui débarque contre un chèque de 55M€ bonus compris. Il devient d’ailleurs au passage le portier tricolore le plus cher de l’histoire. Un nouveau statut qu’il faudra donc assumer au sein d’un effectif qui, qui plus est, est champion d’Europe.

Le PSG demande 46M€ pour Donnarumma Forcément, en faisant un tel investissement sur Lucas Chevalier, le PSG ne peut pas se permettre d’en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. L’Italien est donc poussé vers la sortie par le club de la capitale, mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix. Selon les informations de TBR Football, Luis Campos demanderait pas moins de 46M€ pour laisser partir le Parisien. Une somme assez élevée, surtout que ce dernier ne dispose plus que d’un an de contrat avec le champion de France.