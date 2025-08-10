PSG : C’est impossible pour cet énorme transfert !

Alexis Brunet

Samedi, le PSG a frappé fort sur le marché des transferts en mettant la main sur l’un des gardiens les plus prometteurs du moment, Lucas Chevalier. Par la suite, le club de la capitale devrait enchainer avec Illya Zabarnyi, mais Enzo Fernandez, lui, ne viendra pas à Paris, malgré ce que prétend une source espagnole. Le transfert de l’Argentin est tout bonnement impossible.

Le mercato du PSG commence à s’emballer. Alors que le seul Renato Marin avait posé ses valises à Paris depuis l’ouverture du marché des transferts, le club de la capitale a décidé d’accélérer et de quelle manière ! Après quelques jours de négociations, le champion de France a réussi à mettre la main sur Lucas Chevalier, l’un des meilleurs gardiens d’Europe, contre un chèque de 55M€ bonus compris.

Zabarnyi devrait suivre Après Lucas Chevalier, le PSG devrait enchaîner avec un autre gros transfert. Luis Enrique, qui voulait absolument un renfort en défense centrale, va être servi car Ilya Zabarnyi est tout proche de s’engager officiellement avec le club de la capitale. Bournemouth a enfin accepté de laisser partir l’Ukrainien, mais récoltera quand même un chèque de 66M€ bonus compris en échange.