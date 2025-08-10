Du jamais vu à l’OM, le gros transfert qui se trame en coulisse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Valorisé entre 30 et 37M€ par le Club Bruges, Joel Ordóñez figure toujours dans les petits papiers de l’OM, actuellement en discussion pour son transfert. En cas d’arrivée dans la cité phocéenne, l’Équatorien de 21 ans pourrait devenir le défenseur, voire le joueur, le plus cher de l’histoire du club.

Samedi soir, après la victoire de l’OM en amical contre Aston Villa (3-1), Roberto De Zerbi a annoncé la couleur concernant la suite de l’été dans la cité phocéenne. « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. Ce qui m’importe le plus, c’est de ne pas adopter une attitude superficielle et de conserver la mentalité que nous avions l’an dernier, sans les baisses que nous avons connues », a indiqué l’entraîneur de l’OM.

L’OM ne lâche pas Joel Ordonez Certains départs, comme celui de Jonathan Rowe valorisé à 20M€, pourraient permettre de financer de nouvelles arrivées, dont celle de Joel Ordonez. Selon L’Équipe, le défenseur équatorien de 21 ans est dans le collimateur de l’OM malgré son prix élevé (au moins 30M€), ce qui en ferait le renfort défensif le plus coûteux de l’histoire du club. Selon Het Laatste Nieuws, le Cercle Bruges aurait même revu ses exigences à la hausse, demandant désormais 37,5M€, un prix que l’OM n’a jamais déboursé sur le marché des transferts.