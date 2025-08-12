Kylian Mbappé : Nouvelle trahison au PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a enregistré un départ majeur avec celui de Kylian Mbappé. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat dans la capitale pour signer libre au Real Madrid. Un scénario similaire semble d’ailleurs se reproduire chez les Rouge-et-Bleu, avec Gianluigi Donnarumma cette fois.

Le PSG semble sur le point de vivre une nouvelle trahison sur le mercato. L’été dernier, les dirigeants parisiens ont vu Kylian Mbappé partir libre pour signer au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat pour s’en aller. Le même scénario est en train de se reproduire avec Gianluigi Donnarumma, dont le bail expire en juin 2026.

Donnarumma poussé vers la sortie par Chevalier ? Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG négocie avec le portier italien pour le prolonger. Mais les deux parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord jusqu’à présent. Le transfert de Lucas Chevalier semble d’ailleurs avoir scellé le dossier, puisque les Rouge-et-Bleu souhaiteraient désormais se séparer de Gianluigi Donnarumma dès cet été.