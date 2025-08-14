Le PSG perd Barcola ?

Le Paris Saint-Germain est allé chercher non sans mal la Supercoupe d’Europe à Udine mercredi soir en venant à bout de Tottenham pendant la séance de tirs au but (4-3) après avoir égalisé dans les dernières minutes de la rencontre par le biais de Gonçalo Ramos (2-2). Sorti diminué, Bradley Barcola a-t-il contracté une blessure ?
Bradley Barcola devrait fêter son 23ème anniversaire le 2 septembre prochain en tant que joueur du PSG. Et ce, bien que la presse évoque des rumeurs de transfert à son sujet notamment du côté de Liverpool si les dirigeants des Reds manquaient leur coup dans la course à la signature d’Alexander Isak. Joueur arrivé au PSG en 2023 et sous contrat jusqu’en juin 2028, Barcola a raflé un nouveau trophée mercredi soir avec la Supercoupe d’Europe (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) face à Tottenham.
Barcola sort blessé
Et pourtant, Bradley Barcola n’a pas eu d’autre choix que de céder sa place à Ibrahim Mbaye à la 67ème minute de jeu sur la pelouse du Bluenergy Stadium à Udine en raison d’une diminution physique. De quoi instaurer la crainte d’une absence pour l’international français chez les supporters du PSG ?
Rien de grave pour Bradley Barcola ?
A en croire les informations de RMC Sport, récoltées auprès du PSG à Udine mercredi soir après la victoire parisienne aux tirs au but, le fait que Bradley Barcola ait quitté la pelouse en boitant n’aura aucun impact sur une éventuelle indisponibilité. Il n’y aurait rien de grave à signaler pour l’attaquant latéral du Paris Saint-Germain. Ouf de soulagement pour ses fans.