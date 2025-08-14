Le PSG perd Barcola ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est allé chercher non sans mal la Supercoupe d’Europe à Udine mercredi soir en venant à bout de Tottenham pendant la séance de tirs au but (4-3) après avoir égalisé dans les dernières minutes de la rencontre par le biais de Gonçalo Ramos (2-2). Sorti diminué, Bradley Barcola a-t-il contracté une blessure ?

Bradley Barcola devrait fêter son 23ème anniversaire le 2 septembre prochain en tant que joueur du PSG. Et ce, bien que la presse évoque des rumeurs de transfert à son sujet notamment du côté de Liverpool si les dirigeants des Reds manquaient leur coup dans la course à la signature d’Alexander Isak. Joueur arrivé au PSG en 2023 et sous contrat jusqu’en juin 2028, Barcola a raflé un nouveau trophée mercredi soir avec la Supercoupe d’Europe (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) face à Tottenham.

Barcola sort blessé Et pourtant, Bradley Barcola n’a pas eu d’autre choix que de céder sa place à Ibrahim Mbaye à la 67ème minute de jeu sur la pelouse du Bluenergy Stadium à Udine en raison d’une diminution physique. De quoi instaurer la crainte d’une absence pour l’international français chez les supporters du PSG ?