Le transfert que personne n'a vu venir au PSG : Un nouveau gardien arrive après Lucas Chevalier ?

Exit Gianluigi Donnarumma, le PSG a un nouveau gardien numéro 1 pour cette saison. En effet, le club de la capitale a décidé de recruter Lucas Chevalier, déboursant pour cela la somme de 55M€ afin de l'arracher au LOSC. Mais voilà que le PSG n'en aurait peut-être pas fini avec ses emplettes au poste de gardien. Ainsi, d'ici la fin du mercato, un nouveau portier pourrait débarquer à Paris.

Le poste de gardien attire toute l'attention au PSG lors de ce mercato. En effet, après avoir accueilli Renato Marin et surtout Lucas Chevalier, ça va désormais bouger dans le sens des départs. Alors que le divorce est acté avec Gianluigi Donnarumma, qui doit encore trouver un point de chute lui qu'on annonce d'ores et déjà d'accord avec Manchester City, Arnau Tenas est également annoncé sur le départ tandis que Matvey Safonov pourrait également possiblement quitter le PSG d'ici la clôture du marché des transferts. De quoi ensuite... ouvrir la porte à l'arrivée d'un nouveau gardien à Paris ?

« On m'a dit que le PSG avait regardé » A en croire les informations de Graeme Bailey, le PSG serait ainsi intéressé par Illan Meslier, actuellement du côté de Leeds. En effet, pour leedsunited.news, le journaliste a fait savoir : « Illan Meslier ? De ce qu'on me dit, il y a surtout des intérêts qui viennent de France, mais aussi d'autres. Lille a été approché suite au départ de Lucas Chevalier. On m'a dit que le PSG avait regardé étant donné qu'ils devraient perdre Arnau Tenas. Il y a aussi Côme ».