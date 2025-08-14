Haaland : Le clin d’œil qui va plomber le PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi, le PSG a accéléré la cadence sur le marché des transferts ces derniers jours. D’ici la fin du mercato, une offensive pour Rodrygo Goes ne serait pas à exclure à une condition. En parallèle, Erling Braut Haaland pourrait tout faire rater.

Erling Braut Haaland a un temps été annoncé comme potentielle cible du PSG sur le marché des transferts. L’opération n’a jamais eu lieu et insatiable buteur de 25 ans a récemment prolongé son contrat à Manchester City jusqu’en juin 2034. Un deal XXL qu’il compterait bien passer aux côtés de certaines stars dont une figurant dans les petits papiers du PSG…

Rodrygo pour remplacer Barcola au PSG ? Bradley Barcola ferait tourner des têtes chez le champion d’Angleterre. Liverpool le garderait à l’oeil en cas d’échec dans sa quête de la signature d’Alexander Isak. Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano tenait le discours suivant la semaine dernière au sujet de son éventuel remplacement au PSG : Rodrygo Goes. « Au PSG, si Barcola décide de partir, si Liverpool s'attaque à lui, Rodrygo pourrait être une option. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo, entre le PSG et le Real, entre Liverpool et Barcola et entre Liverpool et le PSG ».