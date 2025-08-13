Mercato : La fausse excuse du PSG révélée au grand jour pour le transfert d'une star !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gianluigi Donnarumma n'étant pas d'accord avec l'offre du PSG pour prolonger son contrat, le club de la capitale a donc décidé de tourner la page. C'est ainsi que l'Italien a été invité à partir et Lucas Chevalier a été recruté dans la foulée. Mais voilà que les dessous de ce dossier Donnarumma seraient bien différents de ce que le PSG voudrait nous faire croire. Explications.

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, le divorce est désormais acté. L'Italien l'a d'ailleurs confirmé ces dernières heures sur ses réseaux sociaux, en postant : « Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et vous dire au revoir comme il se doit ». L'histoire va donc s'arrêter là alors que Donnarumma avait pourtant reçu une offre de prolongation. Une proposition du PSG qui n'était visiblement pas à son goût et cela a finalement poussé le club de la capitale à éviter un départ libre en 2026 en décidant donc de le vendre cet été.

Donnarumma : Un départ prévu de longue date par le PSG ! Cependant, selon les informations de Libération, la vérité de ce dossier Gianluigi Donnarumma serait quelque peu différente. Que s'est-il alors réellement passé en coulisses ? Il est expliqué que depuis novembre dernier, le PSG et Luis Campos souhaitaient recruter Lucas Chevalier et se séparer de Gianluigi Donnarumma. Il y a toutefois eu un hic dans le plan du club de la capitale : la campagne de Ligue des Champions réalisée par le portier italien. C'est ainsi qu'il a fallu trouver une excuse pour justifier la volonté du PSG de faire partir Donnarumma.