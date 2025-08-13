Guardiola - Transfert au PSG : «C’est dingue», la stupéfaction en direct à la radio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte plus sur lui, Gianluigi Donnarumma aurait déjà trouvé un accord verbal avec Manchester City. Walid Acherchour a évoqué ce transfert mardi soir en direct sur RMC Sport, et le chroniqueur de l'After Foot semble relativement surpris que Pep Guardiola ait opté pour un profil tel que Donnarumma pour ce poste.

Via un message diffusé sur ses réseaux sociaux mardi soir, Gianluigi Donnarumma (26 ans) a officialisé son départ du PSG alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique : « Quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé », a notamment lâché le gardien italien, qui n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG. Et sa prochaine destination semble déjà connue.

Direction City pour Donnarumma ? En effet, L'EQUIPE a révélé dans la foulée un accord entre Gianluigi Donnarumma et Manchester City, qui devrait donc profiter de la situation pour recruter le joueur du PSG cet été. Mais ce choix de la part de Pep Guardiola en a surpris plus d'un, à commencer par Walid Acherchour qui n'a pas caché sa stupéfaction en direct dans l'After Foot sur RMC Sport.