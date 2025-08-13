Rupture avec Donnarumma : Luis Enrique a menti au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une Ligue des champions et puis s’en va. Malgré son importance dans la conquête de la C1 du PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique qui a avoué pendant un point presse qu’il est l’instigateur de cette décision technique. De quoi causer une incompréhension au sein du clan Donnarumma comme son agent Enzo Raiola l’a déploré.

Avec Paris, c’est fini. Gianluigi Donnarumma s’engageait à l’été 2021 en faveur du PSG dans la foulée de son sacre à l’Euro avec l’Italie… et quitte le club parisien après l’avoir amené à la victoire finale de la première Ligue des champions de son histoire. La boucle est bouclée pour Donnarumma qui souhaitait cependant rester au Paris Saint-Germain, ayant même accepté une offre économique inférieure à son salaire actuel comme son agent Enzo Raiola l’a confié à Sky Sport mardi soir.

«On cherchait un profil de gardien différent» Quelques heures plus tôt, Luis Enrique se présentait face à la presse dans le cadre de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham ce mercredi soir. L’occasion pour l’entraîneur espagnol d’assumer ses responsabilités quant à la séparation entre Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain. La cause ? Sa volonté de pouvoir compter sur un gardien au profil différent de celui de Donnarumma. « Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Gigio Donnarumma est l’un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute, et il est encore mieux comme personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. C’est toujours difficile de trancher dans ce genre de situation. (...) C’est ma décision, le club me soutient ».