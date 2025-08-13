Nouvelle annonce au PSG, la bombe qui enflamme le mercato !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma a lâché une véritable bombe sur le mercato. Le portier italien a officialisé son départ du PSG. Son annonce a d’ailleurs affolé le marché des transferts. Plusieurs clubs se seraient précipités sur le dossier après la sortie du gardien de but de 26 ans, remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale.

Gianluigi Donnarumma a fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe ce mardi soir. Le portier italien a officialisé son départ du PSG, chose qui était pressentie après l’arrivée de Lucas Chevalier dans la capitale. « Aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j’ai tout donné sur le terrain et en dehors pour gagner et défendre le but du PSG. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe » a notamment lâché le gardien de but de 26 ans.

Grosse bataille pour Donnarumma sur le mercato ! Son annonce a d’ailleurs eu le don d’affoler le mercato. Plusieurs clubs se seraient précipités sur le dossier après la sortie de Gianluigi Donnarumma. Mais comme le rapporte Le Parisien, Manchester City semble être ressorti vainqueur de cette bataille pour le gardien du PSG, qui avait l’embarras du choix pour son avenir.