PSG - Officiel : C'est confirmé pour le transfert d'une star ?

Ecarté par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma a vu débarquer Lucas Chevalier au PSG ces derniers jours. Conscient qu'il n'avait plus d'avenir à Paris, le portier italien a fait ses adieux par le biais d'une publication Instagram. Mais quel club va-t-il rejoindre s'il parvient à partir cet été ?

Et voilà c'est fini. Malgré une seconde partie de saison dernière exceptionnelle dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé au départ par l'arrivée de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris en provenance du LOSC. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique. « Un des meilleurs gardiens du monde, aucun doute, et encore meilleure comme personne. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe nécessite », confiait-il au micro de Sky Sport. Et compte tenu de la situation, Gianluigi Donnarumma a décidé d'annoncer son départ.

Donnarumma fait ses adieux au PSG « Aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection compte énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m'avez fait me sentir chez moi. A mes coéquipiers - ma deuxième famille - merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partage. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris », a écrit le portier italien sur ses réseaux sociaux.