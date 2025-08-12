Départ du PSG : «A 100 %», le coup de tonnerre annoncé par Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma, gardien de classe mondiale et pilier du PSG, est actuellement écarté du groupe. Une décision qui secoue le vestiaire parisien. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a pris la parole pour expliquer et assumer cette décision difficile, évoquant les besoins spécifiques de son équipe et les qualités de Lucas Chevalier pour justifier ce choix.
Depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma vit une situation délicate au PSG. Alors qu’il figurait parmi les meilleurs gardiens du monde et a joué un rôle clé dans le succès du club, notamment en Ligue des Champions, il a été relégué au second plan. L’arrivée de Lucas Chevalier et son positionnement comme gardien numéro un symbolisent ce changement.
La révélation de Luis Enrique
Cette mise à l’écart de Donnarumma met mal à l'aise une partie de l'opinion publique. En marge de la Supercoupe d'Europe, Luis Enrique a dévoilé les raisons de son départ. Et elles sont pûrement sportives. Selon le coach du PSG, le choix a été fait de miser sur les qualités de Lucas Chevalier, fort dans les airs et à l'aise balle au pied.
« Je suis responsable à 100% »
« Un des meilleurs gardiens du monde, aucun doute, et encore meilleure comme personne. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe nécessite » a confié Luis Enrique au micro de Sky Sports.