PSG : Révolution avec Luis Enrique, Ousmane Dembélé balance !

Lors de la seconde partie de saison dernière, Luis Enrique a totalement métamorphosé Ousmane Dembélé au PSG. Repositionné dans l’axe, le numéro 10 parisien a tout cassé sur son passage. Dans un entretien accordé à l’UEFA, le Français est revenu plus en détail sur cette véritable révolution opérée par le coach parisien.

Le 22 septembre prochain, il pourrait devenir le sixième joueur français de l’histoire à recevoir le Ballon d’Or. A 28 ans, Ousmane Dembélé est au sommet de son art. Arrivé au PSG en 2023, l’ancien du FC Barcelone a fait des ravages dans une saison historique à Paris. Meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions, Dembélé le doit aussi à son repositionnement.

« C’est un entraîneur qui aime le jeu » Ailier droit, ce dernier est passé dans l’axe en seconde partie de saison. Un choix fort de Luis Enrique, mais qui s’est réellement avéré payant. Dans un entretien accordé à l’UEFA, Ousmane Dembélé est revenu sur sa relation avec son coach, mais également sur ce grand changement tactique. « Luis Enrique ? C’est un entraîneur qui aime le jeu et ce qu’il fait. J’ai un peu changé de poste [sous sa direction], mais c’est un poste que j’ai beaucoup occupé au début de ma carrière et quand j’étais jeune », confie Dembélé avant de poursuivre.