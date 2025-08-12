Un Ballon d’Or au PSG : Daniel Riolo dévoile son coup de cœur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neuf joueurs du PSG figurent dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or. Si Ousmane Dembélé apparaît comme le favori chez les Parisiens pour la victoire finale, Achraf Hakimi estime mériter lui aussi le trophée récompensant le meilleur joueur de l’année, un point de vue partagé par Daniel Riolo.

Grâce à son excellente saison, et la victoire en Ligue des champions, le PSG compte neuf de ses joueurs dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or, avec Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha et Ousmane Dembélé. Cela fait plusieurs mois que ce dernier est cité pour remporter la plus prestigieuse des distinctions individuelles le 22 septembre prochain, en concurrence avec Lamine Yamal (FC Barcelone). Mais Achraf Hakimi n’a pas dit son dernier mot.

Hakimi estime mériter le Ballon d’Or L’international marocain, aussi, a probablement disputé la meilleure saison de sa carrière et ne cache pas ses rêves de victoire au Ballon d’Or. « Je pense que je le mérite aussi, a indiqué Hakimi il y a quelques jours au micro de Canal+. J'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j'ai faites cette année (11 buts, 16 passes décisives) ne sont pas celles d'un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant ». Un avis partagé par Daniel Riolo.