Chevalier - Donnarumma : La décision radicale prise par le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En recrutant Lucas Chevalier en provenance du LOSC contre 55M€ (bonus compris), le PSG a directement poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie, lui qui n’a pas prolongé son contrat. Pour le chroniqueur Elton Mokolo, en souhaitant se séparer de l’Italien, la direction parisienne tente de mettre le jeune gardien français dans les meilleurs dispositions.

Le PSG a frappé un gros coup sur le mercato estival. En effet, le club de la capitale a recruté Lucas Chevalier en provenance du LOSC contre un montant de 40M€ auxquels viendront s’ajouter 15M€ de bonus. Alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma est flou, Luis Enrique lui, a rapidement tranché en faveur du jeune Français, qui devrait connaître sa première titularisation dès ce mercredi soir face à Tottenham en Supercoupe d’Europe.

« Il y avait un compte à rebours contre Donnarumma » Gianluigi Donnarumma lui, n’a même pas été convoqué. Un signal fort envoyé par le PSG et par Luis Enrique, qui invitent le gardien italien à se trouver un nouveau projet cet été. Si le numéro 99 a refusé une première offre de prolongation à Paris, Elton Mokolo lui, estime que le PSG a surtout rapidement voulu mettre en confiance sa nouvelle recrue. « A partir du moment où Chevalier a été officialisé, il y avait un compte à rebours contre Donnarumma », a ainsi confié le chroniqueur au micro de l’After Foot sur RMC.