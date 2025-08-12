Officiel : Stupeur au PSG, un grand nom annonce son transfert !

Le feuilleton va prendre une nouvelle tournure. En effet, alors que le PSG a lâché 55M€, bonus compris, pour s'attacher les services de Lucas Chevalier, l'avenir de Gianluigi Donnarumma ne semble plus s'écrire à Paris malgré sa seconde partie de saison exceptionnelle. Et le portier italien vient d'officialiser son départ du PSG.
Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un transfert qui n'était évidemment pas de très bon augure pour Gianluigi Donnarumma dont l'avenir à Paris s'est assombri. Mais alors que son avenir demeurait incertain à un an de la fin de son contrat, cette fois-ci, c'est officiel, le portier italien va quitter le PSG. C'est lui-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram.
Donnarumma annonce son départ !
« Aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et vous dire au revoir comme il se doit », écrit-il sur ses réseaux sociaux avant de poursuivre.
«Merci Paris»
« Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection compte énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m'avez fait me sentir chez moi. A mes coéquipiers - ma deuxième famille - merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partage. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris », ajoute Gianluigi Donnarumma.