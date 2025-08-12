Officiel : Stupeur au PSG, un grand nom annonce son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton va prendre une nouvelle tournure. En effet, alors que le PSG a lâché 55M€, bonus compris, pour s'attacher les services de Lucas Chevalier, l'avenir de Gianluigi Donnarumma ne semble plus s'écrire à Paris malgré sa seconde partie de saison exceptionnelle. Et le portier italien vient d'officialiser son départ du PSG.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un transfert qui n'était évidemment pas de très bon augure pour Gianluigi Donnarumma dont l'avenir à Paris s'est assombri. Mais alors que son avenir demeurait incertain à un an de la fin de son contrat, cette fois-ci, c'est officiel, le portier italien va quitter le PSG. C'est lui-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram.

Donnarumma annonce son départ ! « Aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et vous dire au revoir comme il se doit », écrit-il sur ses réseaux sociaux avant de poursuivre.