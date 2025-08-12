Mercato : Le PSG en grand danger pour cette star, Pep Guardiola va passer à l’attaque !

Alexis Brunet

Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma est sur le départ du PSG. Le gardien de but est poussé vers la sortie et Manchester City pourrait en profiter. En effet, le Parisien intéresse beaucoup Manchester City, qui pourrait passer à l’action pour le transférer, si Ederson, qui est pisté par Galatasaray, s’en va.

Après quatre années au PSG, Gianluigi Donnarumma n’a jamais été aussi proche d’un départ. Le club de la capitale souhaite se séparer de l’Italien qui n’a pas prolongé son contrat et son remplaçant est déjà arrivé à Paris, puisque Luis Campos a fait venir Lucas Chevalier de Lille contre 55M€ bonus compris.

Manchester City s'intéresse à Donnarumma Forcément, ce départ de Gianluigi Donnarumma du PSG pourrait faire les affaires d’un autre club. D’après les informations de RMC Sport, c’est Manchester City qui pourrait en profiter pour attirer l’international italien cet été. Ce dernier plait à Pep Guardiola et il y aurait déjà des négociations entre l’entourage du joueur et des Skyblues. Le portier serait ravi à l’idée de rejoindre la formation de Premier League et Paris ne devrait pas se montrer très gourmand pour son possible transfert.