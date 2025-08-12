OM : Deux transferts déclenchent la polémique, les réponses cash lâchées face à la colère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif dans le sens des arrivées, l'OM l'est également pour ce qui est des départs cet été. Le club phocéen s'est notamment séparé de Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous les deux transférés au Stade Rennais. De quoi d'ailleurs déclenché une polémique étant donné qu'ils sont été formés au FC Nantes. Alors que les fans bretons n'ont pas caché leur colère, Rongier et Merlin se sont expliqués.

Désormais, Valentin Rongier et Quentin Merlin sont des joueurs de Rennes, club qu'ils ont rejoint cet été en provenance de l'OM. Il y a quelques années, cela aurait d'ailleurs été impensable. En effet, les deux se trouvaient au FC Nantes et quand on connait la rivalité entre les équipes, de tels transferts étaient inenvisageables. Alors que Rongier avait même assuré qu'il ne signerait jamais à Rennes, le voilà aujourd'hui là-bas avec Merlin. Et forcément, ça a eu du mal à passer chez les supporters bretons.

« C'est ma carrière et je la gère comme je l'entends » La colère a grondé chez les supporters du Stade Rennais suite aux signatures de Valentin Rongier et Quentin Merlin cet été. Pourtant, aux yeux des principaux intéressés, ça ne semble pas être un problème. En conférence de presse, Rongier a notamment expliqué sur le sujet : « Quand Rennes m'a appelé la première fois, j'ai réfléchi, je me suis demandé si c'était vraiment moi, mais j'ai mis ça de côté, car c'est le sportif qui prime. Je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas mon choix mais c'est ma carrière et je la gère comme je l'entends. J'assume mon choix entièrement, je peux encore discuter avec certains, mais je ne vais pas m'éterniser ».