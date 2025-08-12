«L’un des meilleurs du monde» : Transfert choc au PSG !

Pierrick Levallet

Le mercato est animé au PSG depuis quelques jours. Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, le club de la capitale souhaiterait se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le transfert a toutefois de quoi surprendre au vu de son excellente campagne 2024-2025 de Ligue des champions et sa belle réputation en Europe.

La semaine passée a été assez animée pour le PSG sur le mercato. Le club de la capitale a notamment officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, qui était actée depuis quelques jours. Son transfert semble toutefois avoir scellé l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Alors que son contrat expire en juin 2026, l’international italien est poussé vers la sortie.

Le PSG veut éviter une cohabitation Donnarumma - Chevalier En effet, le PSG souhaiterait éviter une cohabitation Lucas Chevalier - Gianluigi Donnarumma pour la saison à venir. Les Rouge-et-Bleu ont sans doute encore la concurrence entre l’Italien et Keylor Navas en mémoire. Le gardien de but de 26 ans serait donc invité à se trouver un nouveau point de chute. Mais son transfert a de quoi surprendre.