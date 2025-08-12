Transfert au PSG : La photo qui peut mettre le feu aux poudres à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attendu au PSG, Illia Zabarnyi sera visiblement scruté de très près par ses compatriotes ukrainiens. La raison ? Sa relation avec Matvey Safonov. Dans le vestiaire parisien, le défenseur central va cohabiter avec le portier et alors qu'on connait le contexte entre les deux pays, la moindre photo où on pourrait voir Zabarnyi et Safonov pourrait en mettre certains en colère.

Alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est toujours en cours, la cohabitation entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov au PSG fait parler. Recruté en provenance de Bournemouth, le défenseur central ukrainien va donc devenir le coéquipier du gardien russe. La question est alors de savoir quelle sera la relation entre les deux avec le contexte géo-politique actuel. Du l'Ukraine, on va d'ailleurs suivre cela de très près...

« Il faudra surveiller s’il n’y a pas de camaraderie entre les deux » Pour RMC, Andrew Todos s'est d'ailleurs exprimé à propos de cette relation entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov au PSG. C'est ainsi que le journaliste anglo-ukrainien a notamment expliqué : « C’est un sujet principal depuis janvier et les premières rumeurs sur sa venue à Paris. Ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Il a une très grande réputation en Ukraine. Il a l’image d’un gars propre, qui ne boit pas, n’a jamais fait les gros titres. Il joue juste bien sur le terrain et tout le monde l’aime pour ça. Mais il faudra surveiller s’il n’y a pas de camaraderie entre les deux car vraiment, s’il y avait une photo entre eux ou si on les voit en train de parler ensemble à l’entraînement, je pense qu’il y aura vraiment des gens en colère en Ukraine ».