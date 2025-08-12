Mercato : Kylian Mbappé lui fait vivre un calvaire, il va signer au PSG ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Rodrygo est plutôt flou au Real Madrid. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le Brésilien est en difficulté au sein du club madrilène. Un départ cet été ne serait donc pas à exclure pour l’attaquant de 24 ans, qui serait convoité par les plus grandes équipes d’Europe dont le PSG.

Rodrygo poussé vers la sortie par Mbappé ? Comme le rapporte MARCA, Rodrygo serait en difficulté au Real Madrid depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, qui l’a relégué à un rôle moins important. Le Brésilien aurait en tout cas l’embarras du choix pour son avenir. Plusieurs cadors européens, dont le PSG, seraient sur le coup pour obtenir sa signature.