PSG-Real Madrid : Après Mbappé, un transfert à 100M€ ?

Alexis Brunet

L’été dernier, le Real Madrid frappait un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant Kylian Mbappé, libre de tout contrat car il n’avait pas voulu prolonger au PSG. Mais prochainement, le champion de France pourrait se venger du géant espagnol en attirant un de ses joueurs, mais là, la somme de 100M€ est évoquée.

Ces dernières années, de nombreux joueurs sont passés par le PSG et le Real Madrid. On pense bien sûr à Kylian Mbappé qui a rejoint l’Espagne l’été dernier, mais aussi à Sergio Ramos, Keylor Navas, Marco Asensio ou bien encore Achraf Hakimi. Avant la fin du mercato, un autre nom pourrait s’ajouter à cette longue liste.

Le PSG s’intéresse à Rodrygo Malgré une attaque de feu la saison dernière, le PSG voudrait mettre la main sur un renfort dans ce secteur cet été et il ciblerait donc un joueur du Real Madrid. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et Vinicius, c’est Rodrygo qui pourrait rejoindre Paris. Le Brésilien serait ouvert à cette opportunité, afin de se relancer et de retrouver plus de temps de jeu.