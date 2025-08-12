Mercato - PSG : Gros coup de froid pour ce crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, depuis plusieurs mois, le PSG lorgne Maghnes Akliouche. Auteur d’une grosse saison avec l’AS Monaco, le phénomène de 23 ans est très emballé à l’idée de rejoindre le club parisien. Mais alors que ce dernier dispose d’autres prétendants également, le prix réclamé par le club monégasque reste trop élevé pour qu’un club bouge. Explications.

Le mercato du PSG n’est sans doute pas terminé. Après avoir officialisé deux renforts au poste de gardien de but avec Renato Marin et Lucas Chevalier, le club parisien devrait tout prochainement accueillir un nouveau défenseur en la personne d’Illya Zabarnyi. Mais les dirigeants parisiens pourraient également tenter un gros coup au niveau du secteur offensif.

Maghnes Akliouche intéresse plusieurs clubs Depuis plusieurs mois, le club de la capitale lorgne un certain Maghnes Akliouche. Auteur d’une grosse saison avec l’AS Monaco, le Français dispose d’un bon de sortie, alors qu’au cours des derniers mois, en plus du PSG, Manchester City s’est penché sur son profil. Désormais, l’Equipe indique que c’est l’Inter Milan qui a débarqué dans la course pour le joueur de 23 ans.